Nova sestava vlade: kljub 20 ministrstev, zapolnjenih le 19 mest

Po skoraj osmih mesecih vlade, po unikumskem referendumu, ki so ga po porazu na volitvah zahtevali v SDS-u, na katerem smo državljani prvič odločali o sestavi vlade, in po dodatnih devetih zaslišanjih je 15. vlada Republike Slovenije v torek postala vlada z 20 ministrstvi. Rekonstrukcija vlade vključuje delitev oziroma prerazporeditev področij, ki jih posamezen resor zajema. H gospodarskemu ministrstvu se seli področje športa, iz enega ministrstva za izobraževanje sta nastali dve, za nižje in za visoko šolstvo, področje okolja, podnebja in energije pa bo po novem na ločenem ministrstvu, prav tako tudi stanovanjska in dolgotrajna politika na Ministrstvu za solidarno prihodnost.