Golobova vojna proti sovražnemu govoru, na čelo postavil Niko Kovač

Da sovražni govor v razvito družbo ne sodi, že več let opozarjajo tako inštituti kot zdravniki in poslanci. Po napadu na Niko Kovač so v Inštitutu 8. marec našteli za kar 60 strani sovražnih komentarjev. Pred tem pa je grožnjo prejela tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Premier Robert Golob je sovražnemu govoru že oktobra napovedal vojno, sedaj pa jo je tudi uradno začel in na čelo postavil direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. Ustanovili so Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, ki bo svetoval, kako nasloviti sovražni govor na poti do bolj zdrave in stabilne družbe.