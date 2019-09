Google Earth razkril usodo 22 let pogrešanega moškega

Po izginotju Williama Moldta so njegovi družini ostala zgolj neodgovorjena vprašanja - po dveh desetletjih pa so vendarle dobili nekatere odgovore. In to s pomočjo aplikacije Google Earth.

40-letni William Moldt je izginil 7. novembra leta 1997. Tistega večera je iz bara poklical svoje dekle in ji dejal, da bo kmalu doma. Malo po polnoči se je sam odpeljal izpred bara, vinjen ni bil, povzema CNN. Tiste noči so ga nazadnje videli. Nedavno pa si je nekdanji prebivalec soseske Grand Isles v Wellingtonu na Floridi na Google Earth ogledoval sosesko in opazil nekaj v vodi - na posnetkih je bilo namreč mogoče opaziti avto v ribniku, ki ga obkrožajo domovi, je potrdila tamkajšnja policija. Omenjeni prebivalec je kontaktiral sedanjega stanovalca soseske, ta pa je 28. avgusta poklical policijo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izkazalo se je, da je vozilo v vodi močno poapnelo, policija pa je zatem v avtomobilu odkrila tudi posmrtne ostanke, ki pripadajo Moldtu. Zgradbe, ki danes obkrožajo ribnik, so gradili ravno v času izginotja Moldta.