Evropska komisija Googlu naložila novo kazen: tokrat v višini 1,49 milijarde evrov

"Google je utrdil svojo prevlado kot vodilni ponudnik za posredovanje spletnih oglasov in se zaščitil pred konkurenčnim pritiskom z uvedbo protikonkurenčnih pogodbenih omejitev za spletne strani tretjih oseb. Po pravilih EU je to nezakonito," je povedala evropska komisarka Margrethe Vestager .

Evropski strog regulativni pristop je bil nekoč kritiziran, saj naj bi bil neupravičeno usmerjen proti tehnološkm podjetjem iz ZDA, vendar se zdaj obravnava kot potencialni globalni model, saj vlade vse manj zaupajo vplivu Silicijeve doline. Evropa je v osredju debate o vlogi tehnoloških platform kot so Apple, Amazon, Facebook in Google ter njihovi velikosti in moči, kar naj bi škodilo konkurenci.

V Združenih državah Amerike, kjer so oblikovalci politik prevzeli večinoma premišljen pristop do podjetij, je senatorka Elizabeth Warren, demokratka iz Massachusettsa, kot svojo prednostno nalogo v svoji demokratski predsedniški kampanji označila ravno boj proti monopolu Googla.

Ta teden pa je David Cicilline, demokrat iz Rhode Islanda in predsednik odbora parlamenta za protimonopolno, trgovinsko in upravno pravo, pozval k zvezni preiskavi Facebooka.