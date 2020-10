Goran Dragić o želji, da bi nadaljeval kariero v ekipi Miami Heat

Goran Dragić po poškodbi stopala okreva doma v Sloveniji. Vzel si je tudi čas za pogovor s slovenskimi mediji. S koncem sezone se mu je iztekla pogodba z Miamijem in Dragić ne skriva želje, da bi nadaljeval kariero v ekipi, ki mu bo prinesla težko želeni prstan. Vprašali smo ga tudi, koliko testov za covid-19 je opravil, kakšno je bilo snidenje z otrokoma in kakšni so njegovi načrti za prihodnost.