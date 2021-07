Goran Dragić znova gosti mlade talente na tradicionalnem kampu

Košarkarji Milwaukee Bucks so letošnji prvaki lige NBA. Kar pol stoletja so čakali na nov naslov in veselje je bilo zato še toliko večje, ko so v finalni seriji s 4:2 ugnali Phoenix Sunse. Vse to jim je uspelo na krilih čudežnega Grka Giannisa Antetokounmpa, ki je tekmecem nasul kar 50 točk, pobral 14 žog pod obema obročema, prispeval pet blokad in po šesti tekmi zasluženo prejel priznanje za najkoristnejšega igralca v finalni seriji. To so seveda želje vsakega NBA-igralca, tudi Gorana Dragića in nadobudnih mladih talentov, ki jih košarkarski zvezdnik gosti na svojem tradicionalnem kampu v Laškem. Kakšni so načrti za prihodnost in kako žal mu je, ker ni tudi del olimpijskih košarkarskih sanj?

