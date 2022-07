Goran Dragić postal strelski rekorder reprezentance

Eden od naših junakov pravkar končanega niza kvalifikacij je bil nedvomno Goran Dragić, ki je prav na včerajšnji tekmi proti Švedski postal strelski rekorder reprezentance. Nepozabni predstavi naših pod košem in neverjetna energija v ekipi so mu, kot kaže, znova dali misliti, saj po tekmi ni mogel potrditi, da je bila to res njegova zadnja v dresu z državnim grbom. Je pa pozno zvečer v javnost prišla vest, kje bo nadaljeval svojo kariero v ligi NBA oziroma s katerim klubom se je dogovoril za enoletno pogodbo, vredno skoraj 2,8 milijona evrov.