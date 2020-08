Goran Dragić z vrhunsko igro ekipo popeljal v polfinale Vzhoda

Po Dončiću še Dragić, s tem da je Dragić svojo ekipo že popeljal v konferenčni polfinale lige NBA. Prav Dragić je namreč Miami vodil do štirih zaporednih zmag proti Indiani. Goran je bil znova najboljši strelec svojega moštva, blestel je v ključnih trenutkih tekme. Dosegel je 23 točk, 5 skokov in 3 asistence. Zdaj ga najverjetneje čaka moštvo najboljšega posameznika rednega dela, Milwake Bucks in Giannis Attetokompo.