Iz novega kluba Gorana Dragića so sporočili, da 35-letni slovenski organizator vsaj nekaj časa ne bo več del ekipe in da jo zapušča zaradi osebnih razlogov. A mnogi mediji čez lužo so prepričani, da je Dragić, ki mu pogodba z Raptorsi sicer velja do konca sezone in ki so ga kar nekaj časa povezovali tudi z Dallasom, že odigral zadnjo tekmo za Toronto.