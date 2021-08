Košarkarji so do zgodovinske uvrstitve v polfinale – podobno kot pred štirimi leti do zmage na evru – prišli na krilih Dončića in Dragića. A tokrat ne Gorana, pač pa Zorana. Medtem ko je mlajši brat blestel na tokijskem parketu, je starejši zanj stiskal pesti iz domačega naslanjača. In z nami tudi delil, kako je to potekalo.