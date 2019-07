Goreči zagovornik brexita, ki je Erdoganu napisal pesmico

Johnson bo imel zdaj priložnost, da kot premier izpelje izstop iz EU, za kakršnega si prizadeva. V kampanji za vodjo konservativcev in premierja je napovedal, da ne bo zaprosil za novo preložitev brexita in da je pripravljen EU 31. oktobra zapustiti z dogovorom ali brez njega. Prizadeva si sicer za ponovna pogajanja o dogovoru, na kar pa unija ne pristaja.

Rodil se je v New Yorku kot Alexander Boris de Pfeffel Johnson očetu politiku in znanstveniku ter materi slikarki. Njegov pradedek po očetovi strani je bil zadnji notranji minister Otomanskega cesarstva. Poleg britanskega ima tudi ameriško državljanstvo.

Njegova sestra Rachel Johnson je nekoč dejala, da je Boris kot otrok želel postati "kralj sveta".

Deležen je bil elitne izobrazbe v Etonu in Oxfordu. Bil je dvakrat poročen, z drugo ženo Marino Wheeler ima štiri otroke. Imel naj bi še enega nezakonskega otroka, a o svojem zasebnem življenju ne želi govoriti.

Kariero začel kot dopisnik

Johnson je bil več let poslanec v britanskem parlamentu, od leta 2008 do maja 2016 pa londonski župan. Kariero je začel kot novinar, med letoma 1989 in 1994 je bil dopisnik v Bruslju. Že v tem času je bil kritičen do Evropske komisije, njegovi novinarski kolegi pa so bili kritični do njega, češ da njegovi članki vsebujejo neresnice.

Med referendumsko kampanjo za izhod Velike Britanije iz EU je postal eden najbolj gorečih nasprotnikov takratnega premierja Davida Camerona, ki je zagovarjal obstanek v EU.