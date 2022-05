V drugi polovici 19. stoletja smo v naših krajih s čebelami na veliko trgovali. Najpomembnejši izvozni artikel dežele Kranjske, ki je bila takrat še del Avstro-Ogrske, je bila prav avtohtona gorenjska kranjska čebela. Za prodajo čebel so imeli celo katalog s cenami in specifikacijo vsake čebele posebej. Kam so kranjske čebele najdlje potovale in s kakšnimi prevoznimi sredstvi?