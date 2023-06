Gorenjska prizadeta zaradi neurja: Poplave in uničene poljščine

Neurja, kot jih lokalni prebivalci ne pomnijo, so doživeli na Gorenjskem, ko je toča ponekod popolnoma preplavila travnike in kleti, ponekod je ta segala celo do gležnjev. Najbolj pa so jo skupili sadje, zelenjava ter poljščine, ki jih niti ljudje niti živali ne bodo mogli zaužiti. Veter, toča in dež so bili še posebej neizprosni, v Dupljah je veter odpihnil pločevinasto streho s hleva, ki je silovito priletela v sosedovo hišo. Kakšna pa je škoda in kako so videti kraji, kjer je divjalo neurje?