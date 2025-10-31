Pri Romih na Ribniškem položaj žensk 'enak kot pri Slovencih'

"V našem naselju je položaj žensk enak kot pri Slovencih. Edino, kar je res izjema, da nekateri nimajo ne vode, ne elektrike, in nekatera mlada dekleta si želijo, da bi bile čiste, lepe, urejene, ampak kljub temu se starši trudimo," razlaga ena od žensk v romskem naselju Goriča Vas v Ribnici. Sama ima pet otrok, od tega štiri hčerke.
"V vrtec niso hodili, ker prej pri nas vrtca ni bilo. So pa hodile v šolo, nekatere imajo že službo, imam dve, ki hodita v službo," dodaja.
V našem naselju ni več toliko mladih mam, za svoja dekleta si želim boljšo prihodnost, pravi. "Mi si želimo, da naše deklice ne bi pri 14 in 15 letih rojevale, ampak da bi končale šolo, osnovno in srednjo, in da bi si izboljšale življenje. Jaz vem, kako je bilo meni, ko sem rodila pri 15 letih. Govorila sem svojim otrokom, naj najprej šolo naredijo. Srednja šola, vozniški izpit, služba. Imajo še čas, da si ustvarijo družino," pojasnjuje.
"To se mi zdi grozno, saj so še same otroci, še same ne znajo živeti. Je nekaj primerov, ampak ne več toliko primerov, kot jih je bilo leta nazaj, je boljše," pove glede prezgodnjega materinstva.
Beg zaradi ljubezni, kaj pa CSD in Policija?
Govorimo tudi z njeno 11-letno hčerko, ki razlaga, da rada hodi v šolo ter da si želi nekoč imeti službo in se ukvarjati s kuhanjem. "Ni mi všeč, ker nisem dovolj stara, da bi imela otroka. Ne vem, kako bi z njim delala, ker sem še premajhna za otroka," zavrne misel, da bi čez dve leti tudi sama postala že mati. "Hočem, da imam službo, pa izpit, glede učenja pa hočem, da sm pametna," je jasna 11-letnica.
Pri nas dogovorjenih porok ni, razlaga mama, ki priznava, da pa imajo problem, ko deklice zbežijo v druga naselja zaradi ljubezni. Meni, da je pri tem kriv Center za socialno delo. "Mi damo prijavo, ko deklica zbeži. Policisti jo iščejo, a nimajo moči, da jo pripeljejo nazaj. Center pa pravi, da se deklica lahko sama odloči, kje bo in kaj bo. Tukaj je kriv center, starši si želimo otrok nazaj, center jih pa jih bojda ne more na silo pripeljati, niti za roko prijeti," pravi sogovornica.
Podatka, koliko je prisilnih porok in prodaj mladoletnih nevest, v Sloveniji ni.