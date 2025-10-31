Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Svet

Pri Romih na Ribniškem položaj žensk 'enak kot pri Slovencih'

Ribnica, 31. 10. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
4

Nismo vsi Romi slabi, pravijo na Ribniškem. Prepoved obiskovanja šole, prodaja mladoletnih nevest, komaj 13- ali 14-letne mame. To se pri nas ne dogaja, pravijo v Goriči vasi pri Ribnici. Res je bil nekoč tak način življenja normalen tudi v njihovem naselju, ampak danes tega ni več. Zdaj starši deklice spodbujajo, da je šola pomembna, da je treba v življenju delati.

"V našem naselju je položaj žensk enak kot pri Slovencih. Edino, kar je res izjema, da nekateri nimajo ne vode, ne elektrike, in nekatera mlada dekleta si želijo, da bi bile čiste, lepe, urejene, ampak kljub temu se starši trudimo," razlaga ena od žensk v romskem naselju Goriča Vas v Ribnici. Sama ima pet otrok, od tega štiri hčerke.

"V vrtec niso hodili, ker prej pri nas vrtca ni bilo. So pa hodile v šolo, nekatere imajo že službo, imam dve, ki hodita v službo," dodaja. 

V našem naselju ni več toliko mladih mam, za svoja dekleta si želim boljšo prihodnost, pravi. "Mi si želimo, da naše deklice ne bi pri 14 in 15 letih rojevale, ampak da bi končale šolo, osnovno in srednjo, in da bi si izboljšale življenje. Jaz vem, kako je bilo meni, ko sem rodila pri 15 letih. Govorila sem svojim otrokom, naj najprej šolo naredijo. Srednja šola, vozniški izpit, služba. Imajo še čas, da si ustvarijo družino," pojasnjuje.

"To se mi zdi grozno, saj so še same otroci, še same ne znajo živeti. Je nekaj primerov, ampak ne več toliko primerov, kot jih je bilo leta nazaj, je boljše," pove glede prezgodnjega materinstva.

Beg zaradi ljubezni, kaj pa CSD in Policija?

Govorimo tudi z njeno 11-letno hčerko, ki razlaga, da rada hodi v šolo ter da si želi nekoč imeti službo in se ukvarjati s kuhanjem. "Ni mi všeč, ker nisem dovolj stara, da bi imela otroka. Ne vem, kako bi z njim delala, ker sem še premajhna za otroka," zavrne misel, da bi čez dve leti tudi sama postala že mati. "Hočem, da imam službo, pa izpit, glede učenja pa hočem, da sm pametna," je jasna 11-letnica.

Pri nas dogovorjenih porok ni, razlaga mama, ki priznava, da pa imajo problem, ko deklice zbežijo v druga naselja zaradi ljubezni. Meni, da je pri tem kriv Center za socialno delo. "Mi damo prijavo, ko deklica zbeži. Policisti jo iščejo, a nimajo moči, da jo pripeljejo nazaj. Center pa pravi, da se deklica lahko sama odloči, kje bo in kaj bo. Tukaj je kriv center, starši si želimo otrok nazaj, center jih pa jih bojda ne more na silo pripeljati, niti za roko prijeti," pravi sogovornica. 

Podatka, koliko je prisilnih porok in prodaj mladoletnih nevest, v Sloveniji ni.

Romi ribnica goriča vas materinstvo
Naslednji članek

Romsko naselje Pušča s svojim vrtcem vzor integracije v družbo

Naslednji članek

Ne, resno? Zadnji jesenski tedni

SORODNI ČLANKI

'Pred volitvami obljubljajo izboljšave, po volitvah smo pozabljeni'

Golob: Šutarjev zakon naslavlja kriminal po celi Sloveniji

Intervencija v romskem naselju Žabjak, prispeli tudi specialci

Kučan na obletnici romskega društva: Nasilje nima narodnosti

Izvršbe na socialne transferje, brez razumevanja za povratnike

Zaradi nasilne smrti v Novem mestu zavrelo tudi med Romi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330