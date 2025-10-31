Pri Romih na Ribniškem položaj žensk 'enak kot pri Slovencih'

"V našem naselju je položaj žensk enak kot pri Slovencih. Edino, kar je res izjema, da nekateri nimajo ne vode, ne elektrike, in nekatera mlada dekleta si želijo, da bi bile čiste, lepe, urejene, ampak kljub temu se starši trudimo," razlaga ena od žensk v romskem naselju Goriča Vas v Ribnici. Sama ima pet otrok, od tega štiri hčerke.

"V vrtec niso hodili, ker prej pri nas vrtca ni bilo. So pa hodile v šolo, nekatere imajo že službo, imam dve, ki hodita v službo," dodaja.

V našem naselju ni več toliko mladih mam, za svoja dekleta si želim boljšo prihodnost, pravi. "Mi si želimo, da naše deklice ne bi pri 14 in 15 letih rojevale, ampak da bi končale šolo, osnovno in srednjo, in da bi si izboljšale življenje. Jaz vem, kako je bilo meni, ko sem rodila pri 15 letih. Govorila sem svojim otrokom, naj najprej šolo naredijo. Srednja šola, vozniški izpit, služba. Imajo še čas, da si ustvarijo družino," pojasnjuje.

"To se mi zdi grozno, saj so še same otroci, še same ne znajo živeti. Je nekaj primerov, ampak ne več toliko primerov, kot jih je bilo leta nazaj, je boljše," pove glede prezgodnjega materinstva.