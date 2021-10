Goriška brda: slovenska Toskana, ki spada med najbolj romantične regije

Slovenija je polna znanih turističnih destinacij, in če pomislimo na češnje, so prva asociacija Goriška brda, ki se skrivajo na skrajnem zahodu, tik ob meji z Italijo. Radi jim rečemo tudi slovenska Toskana, saj sodijo med najbolj romantične regije, ki poleg prekrasnih razgledov ponujajo tudi številne možnosti za pokušanje vin in razvajanje brbončic z odlično kulinariko. Razgibana pokrajina pa omogoča tudi doživetje aktivnejšega dopusta.