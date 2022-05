ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mali Gregor pride iz šole in mami pove, da je dobil ta dan kar tri negativne.

"Kako to?" ga vpraša mama. "Pri matematiki sem dobil vprašanje, koliko je sedem krat osem, pa sem povedal, da 56. Ko pa me je učiteljica vprašala, koliko je osem krat sedem, sem rekel, da je to isti drek. Pa sem dobil cvek! Pri telovadbi smo morali stati na levi nogi, nato še na desni, pa sem vprašal, če naj stojimo sedaj na srednji nogi. Pa je spet padel cvek. Zadnjega pa sem dobil pri verouku, ki sem ga imel po šoli. Župnik je rekel, da je bog povsod in vse vidi, pa sem ga vprašal, če je tudi v naši kleti. Rekla je, da je tudi v naši kleti, zato sem na glas ugotovil, da zdaj vem, kdo nam krade jabolka. Pa sem spet dobil cvek."