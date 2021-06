Gorske reševalne službe kljub epidemiji niso počivale

V slovenske hribe in gore se na leto odpravi več kot dva milijona pohodnikov, v času koronavirusa pa se je število planincev. predvsem v sredogorju in hribovju, še povečalo. Gorskoreševalne službe zato v času, ko smo se zaradi izolacije podajali predvsem na bližnje hribe, niso počivale. Reševalnih akcij je bilo sicer zaradi epidemije in prepovedi prehajanja občinskih meja v visokogorju manj, gorski reševalci pa so kljub temu v 485 akcijah rešili kar 492 oseb. 33 jih je v gorah izgubilo življenje. Za primerjavo, leta 2019 je bilo takih akcij 604, v njih so rešili kar 665 oseb, 43 oseb pa je umrlo.

