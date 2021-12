Gorski reševalci oblekli Božičkova oblačila in razveselili otroke v jeseniški bolnišnici

Ko se v gorah znajdemo v težavah, nam prvi na pomoč priskočijo gorski reševalci. No, tokrat so ti reševalno opremo pustili doma in za en dan oblekli Božičkova oblačila. Že tradicionalno so namreč v jeseniški bolnišnici obdarili otroke, ki decembrske dni preživljajo bolni v bolnišničnih sobah. Dimnik jeseniške bolnišnice je zatajil, zato so v zadnje nadstropje pediatričnega oddelka darila morali dostaviti drugače.