Gospodarska zbornica: Začnite reševati prometno problematiko

V zadnjih desetih letih beležimo 26-odstotno rast prometa na našem avtocestnem omrežju. In to še posebej občutimo v poletnih mesecih, ko se čez našo državo na Hrvaško odpravijo naši severni sosedi, temu se pridružijo še tovornjaki. Gospodarska zbornica je zato danes pozvala državo in pristojne ministre, naj začnejo reševati prometno problematiko, začenši z umeščanjem infrastrukturnih projektov v prostor in načrti za izgradnjo, sicer bomo leta 2030 prometne konice, ki jih danes čutimo dvakrat na dan, doživljali nekajkrat na teden. In to cel dan.