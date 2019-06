Gospodarski načrt za Bližnji vzhod naletel na kritike: 'Najprej ustavite obleganje Gaze'

Gospodarski plan ameriške Bele hiše, del širšega načrta vzpostavitve miru na Bližnjem vzhodu in politične rešitve za palestinsko-izraelski konflikt, je naletel na številne kritike v arabskem svetu. Da gre za "izgubo časa" in "poskus podkupnine" za nasprotnike okupacije Palestine, so le nekateri od odzivov.

Arabski politiki so se na novorazkriti gospodarski načrt ameriške Bele hiše in Jareda Kushnerja odzvali z mešanico posmeha in ogorčenja, poroča Reuters. Gre za gospodarski načrt v višini 50 milijard dolarjev oziroma okoli 44 milijard evrov, ki naj bi na Bližnji vzhod prinesel "mir in blaginjo" – naloga, ki jo je ob nastopu predsedovanja predsednik Donald Trump zaupal svojemu zetu. Je del širšega političnega načrta vzpostavitve miru med Palestino in Izraelom, ki ga bo po dveh letih priprave na konferenci v Bahrajnu predstavil sam Kushner, načrt pa naj bi prinesel politične rešitve za desetletja trajajoče konflikte v regiji. Gospodarska prizadevanja naj bi podprla politični del izraelsko-palestinskega mirovnega načrta. Načrt predvideva vzpostavitev globalnega sklada, subvencije, ugodna posojila in zasebne investicije, vendar ne opredeljuje vira financiranja in ne obljublja ameriške pomoči. Med drugim vključuje idejo o razvoju transportnega koridorja med Zahodnim bregom in Gazo, ki ju deli Izrael. Poskusi vzpostaviti tak koridor so doslej propadli zaradi izraelskih varnostnih pomislekov. Drugi projekti se osredotočajo na izgradnjo infrastrukture, spodbujanje turizma, kmetijstva in izobraževalnih projektov.

S preselitvijo veleposlništva v Jeruzalem je Trump še poglobil krizo. FOTO: Dreamstime

'Najprej ustavite obleganje Gaze' Omenjeni mirovni načrt je palestinska stran že zavrnila, češ da je ameriška administracija preveč pristranska v prid Izraela. Visoka članica izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Hanan Ašvari je bila do ameriškega načrta kritična."Najprej ustavite obleganje Gaze, ustavite izraelsko krajo našega ozemlja, virov in sredstev, dajte nam svobodo gibanja in nadzora nad našimi mejami, zračnim prostorom, teritorialnimi vodami in tako naprej," je poudarila."Nato pa nas glejte, ko bomo zgradili živahno gospodarstvo blaginje kot svobodno in suvereno ljudstvo." Po oceni ZN je izraelsko omejevanje palestinskega gospodarstva, vključno z omejitvami gibanja in prepovedmi uvoza, eden glavnih dejavnikov gospodarskih težav tega območja. Kushner je medtem v izjavi poudaril, da so Palestinci ujeti v neučinkovite okvire preteklosti. Načrt bi lahko spodbudil"svetlejšo prihodnost z več blagostanja za palestinske ljudi in regijo ter vizijo, kaj je mogoče, če dosežemo mir". Bela hiša je načrt označila za"najbolj ambiciozno in celovito mednarodno pobudo za Palestince doslej". Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sicer v palestinsko-izraelskem vprašanju potegnila več potez, ki so poglobile konflikt, vključno s selitvijo ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem.

Spopadi v regiji se nadaljujejo, skupaj z množičnimi protesti palestinskega ljudstva. FOTO: AP

Podkupnina za nasprotnike okupacije Palestine? Na investicijski konferenci v Bahrajnu bodo sodelovali ameriški zavezniki, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, udeležili pa se je bodo tudi predstavniki Egipta, Jordanije in Maroka. Svojo odsotnost sta doslej napovedala Libanon in Irak. Bela hiša na konferenco ni povabila izraelske vlade, ker tam ne bo palestinske oblasti, se bo pa konference udeležila manjša delegacija izraelskih poslovnežev, poroča Reuters. Arabski analitiki menijo, da želijo s tem načrtom ZDA podkupiti tiste, ki nasprotujejo izraelski okupaciji Palestine in z milijardami plačati sosednje države, v katerih je na milijone palestinskih beguncev, da jih integrirajo. Po ustanovitvi Izraela leta 1948 so največ palestinskih beguncev sprejele Jordanija, Sirija in Libanon, do danes pa bi jih lahko skupaj bilo okoli pet milijonov. V Libanonu so prepričani, da je cilj načrta, da za stalno namestijo palestinske begunce v državi. Libanonski predsednik parlamenta je danes dejal, da jih ameriški načrt ne bo zvabil v to. Predstavniki Arabske lige so znova potrdili svojo zavezo, da palestinskim oblastem v luči finančnih težav ponudijo 100 milijonov dolarjev mesečne podpore. Palestinske oblasti imajo namreč težave z izplačevanjem plač javnim uslužbencem, potem ko jim je Izrael februarja nehal izplačevati denar, zbran iz naslova davkov in carin.

Ena izmed glavnih nalog Trumpovega zeta v Beli hiši je "mir na Bližnjem vzhodu". FOTO: AP