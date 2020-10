Gospodarstveniki: drugi val bo za gospodarstvo še hujši kot prvi

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po razglasitvi epidemije v pismu slovenskemu gospodarstvu in zaposlenim zapisal, da bomo s spoštovanjem ukrepov rešili tudi ekonomijo. Zdaj je ključno, da se zajezi širjenje virusa, sicer znajo za gospodarstvo slediti še hujši udarci, med katerimi je tudi zaprtje trgovskih centrov. Ti vlado že pozivajo, naj odloži ta ukrep, kolikor se le da. Na vlado pa so se znova obrnili tudi kozmetični in frizerski saloni, ki želijo odpravo omejitve ene stranke naenkrat v prostoru.

Odkar so se ukrepi zaostrili, se je obisk trgovskih centrov že sam po sebi zmanjšal za polovico, pravi direktor Sparovih trgovskih centrov Toni Pugelj in poziva vlado, naj zaprtje velikih centrov odloži čim dlje, kar se da. Apeliral je na izjavo ministra na notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je danes povedal, da"če bodo številke okužb še naprej naraščale, bomo morali iti tudi v to, česar si nihče ne želi, tj. popolno zaprtje". Trgovci ugotavljajo, da če bodo trgovski centri zaprti še decembra, ko naredijo največ prometa, bodo imeli januarja kup najemnikov, ki ne bodo vedeli, kako plačati račune. Že v prvem valu so ljudje odložili nenujne nakupe na poznejši čas, kar se je odražalo tudi na BDP-ju, pravi ekonomist Anže Burger. "Lahko opazimo, da je prišlo do velikega zmanjšanja maloprodajnih prihodkov, aprila kar za 19 odstotkov glede na januar. Tudi če pogledamo drugo četrtletje bruto domačega proizvoda, je bil upad končne proizvodnje gospodinjstev 17-odstoten,"pravi.

icon-expand Trgovci se bojijo, da bodo morali zapreti svoja vrata. FOTO: Dreamstime

Epidemija je načela tudi kulturo, saj ljudje najprej premislijo, ali bi vstopnico sploh kupili, saj ne vedo, ali bo dogodek sploh izpeljan. Svoja vrata je tako že v petek, čeprav ji še ne bi bilo treba, zaprla največja kulturna ustanova v državi - Cankarjev dom, kjer bodo letos zaslužili zgolj tretjino prihodka kot običajno, a zaenkrat jih, kot javni zavod, rešuje država. "Na podlagi izplačila dvanajstin in to v takem obsegu, kot da bi program izvajali v celoti, kar pomeni, da bomo lahko iz tega naslova lahko kompenzirali izpad lastnega prihodka," je pojasnila Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega doma. Analitiki opozarjajo, da zapiranje gospodarstva, kot smo ga videli v prvem valu, pomeni še večji upad BDP-ja od pričakovanega. Napovedani upad na letni ravni je zdaj 6,7-odstoten, zato Matej Lahovnik, ekonomist in član vladne strokovne skupine, računa na to,"da zapiranje ne bo niti približno tako obsežno, kot je bilo v času prve epidemije". Toda gospodarstveniki, med katerimi je tudi Jure Knez iz Dewesofta, se bojijo najhujšega. "Zdi se mi, da bo drugi val za gospodarstvo še hujši kot prvi. Vedeti morate, da prihaja zima, tudi čas gripe in ta čas bo veliko daljši kot v prvem valu,"opozarja Knez in dodaja, da gre gospodarstvo v drugi val z veliko manj rezerve.

icon-expand Tudi gospodarstvo bi lahko utrpelo veliko škode. FOTO: Dreamstime