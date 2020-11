Gostinci na priljubljenih pohodniških točkah prostovoljno zapirajo svoja vrata

Prizori z nekaterih koncev države kažejo sliko, kot da ne bi bili v epidemiji. Takšna točka je tudi Šmarna gora, kjer si mnogi z vzponom nanjo malo oddahnejo od epidemije in časa, v katerem živimo. Pa tudi na Rašici in Joštu je podobno. Ljudje pridejo, se nadihajo svežega zraka, na vrhu pa popijejo kakšen čaj ali pa kaj na hitro pojedo. A to naredijo nekaj metrov od koč, kar pa je zdaj prepovedano. In zato so se nekateri gostinci, ki obratujejo na priljubljenih pohodniških točkah, sami odločili, da se odpovedo zaslužku in poslu, ter zaprejo svoja vrata.