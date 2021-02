Gostinci ujeti v začaran krog, lokale bi odpirali že v rumeni fazi

Tanja Pintarič, Janez Zdešar in Borut Režek so trije gostinci, ki so se v času epidemije znašli v začaranem krogu.

Pintaričeva iz Gostilne Rajh poudarja, da je drugi val prišel ravno v času tedna restavracij. "V petek, 16. oktobra, okoli 15. ure smo iz medijev izvedeli, da se lokali v naši regiji zapirajo. To nas je zelo presenetilo, saj smo imeli v soboto in nedeljo še veliko rezervacij,"pravi. Hkrati pa opozarja, da je zaradi zaprtja ostalo veliko neuporabljenih sestavin.

"Delamo, vse je plačano. Ampak ni nobenega dobička," pa razlaga Režek iz Picerije Arkada.

Tudi Zdešar iz gostinstva AP gost pravi, da se komaj še držijo nad gladino vode. "Trenutno delamo s četrtino zmogljivosti. V dveh lokalih imamo prevzem hrane, vendar pa ustvarjamo le nekje četrtino prometa, kot ga je bilo pred krizo." Tukaj pa so še najemnina, odvoz smeti in plače zaposlenih, ki jih je treba plačati, ne glede na to ali delaš ali ne. Stroški so sicer nižji, a zagotovo ne toliko, da bi lahko poslovali z dobičkom, dodaja.