Gostinci ogorčeni: 'Delimo se na prvo in drugorazredne'

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po primeru s sendvičem in vodo razložil, da to ni bila afera, temveč poslovni sestanek, kjer so dovoljena kosila v mehurčku. A gostinci o dovoljenju, da lahko hrano ponujajo tudi v gostilni in da lahko torej delujejo skoraj normalno, niso bili obveščeni. V Trzinu je kar nekaj gostiln, ki so do epidemije zaradi bližine industrijske cone poskrbele za veliko gostov različnih podjetij. Vse to bi lahko počeli tudi sedaj, saj je to očitno dovoljeno. Kdo bo torej povrnil izgubo gostincem?

