Govedina za bogate?

V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo iz Slovenije izvozili več kot 33.000 živih glav goveje živine, to je ista številka, kot smo jih v tem času v Sloveniji zaklali in prodali.

"To je velik problem, Slovenija je sicer samooskrbna, ima dovolj govedine za svojo lastno potrošnjo, pa vendar se je s tem nekontroliranim izvozom povzročilo tudi to, da v Sloveniji primanjkuje in da so cene tako visoke, kot so," opozarja Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin.

Še huje bo, tako Krivec, če bi sledili vladnemu predlogu o regulaciji cen, s katero naj bi po mnenju predsednika vlade Roberta Goloba rast cen zamejili.

"Če bomo hoteli imeti govedino na policah, jo bomo morali še precej več plačati, kot jo trenutno. Če bomo pa zamejili cene, pa se bo zgodilo, da govedine ne bo na naših policah, ker bo šla vsa v izvoz. Ker ni stanje takšno samo pri nas, ampak v vsej Evropi," svari.