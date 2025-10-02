Svetli način
Svet

Govedina za bogate?

Ljubljana, 02. 10. 2025 18.36

Danica Jovanović
25

Kako pogosto bo iz kuhinje še lahko zadišalo po govejem golažu ali telečjih zrezkih? Meso še nikoli ni bilo dražje, najbolj sta se v zadnjem letu - za kar 25,2 odstotka - podražili prav govedina in teletina. Še bolj so medtem poskočile odkupne cene goveje živine, opozarjajo mesarji, ki se sprašujejo: "Bo govedina po novem tako postala hrana le za bogate?" Spomnimo, da je zaradi rasti cen vlada napovedala ukrepe, pri čemer ne izključujejo niti možnosti regulacije cen. A čeprav se na prvi pogled to zdi dobra rešitev, strokovnjaki opozarjajo, da bi se prav potrošnikom to lahko maščevalo.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo iz Slovenije izvozili več kot 33.000 živih glav goveje živine, to je ista številka, kot smo jih v tem času v Sloveniji zaklali in prodali.

"To je velik problem, Slovenija je sicer samooskrbna, ima dovolj govedine za svojo lastno potrošnjo, pa vendar se je s tem nekontroliranim izvozom povzročilo tudi to, da v Sloveniji primanjkuje in da so cene tako visoke, kot so," opozarja Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin.

Še huje bo, tako Krivec, če bi sledili vladnemu predlogu o regulaciji cen, s katero naj bi po mnenju predsednika vlade Roberta Goloba rast cen zamejili.

"Če bomo hoteli imeti govedino na policah, jo bomo morali še precej več plačati, kot jo trenutno. Če bomo pa zamejili cene, pa se bo zgodilo, da govedine ne bo na naših policah, ker bo šla vsa v izvoz. Ker ni stanje takšno samo pri nas, ampak v vsej Evropi," svari.

Govedina
Govedina FOTO: Bobo

Da bi šlo pri regulaciji cen za rokohitrski ukrep, meni agrarni ekonomist in izredni profesor Biotehnične fakultete Luka Juvančič: "To je ukrep, ki dokazano naredi več škode kot koristi."  Pravi, da se lahko ozremo k izvedbi takih ukrepov predvsem pri prejšnji prehranski inflaciji na Madžarskem in Hrvaškem, kjer sta se zgodili dve stvari. Ena je ta, da so regulirani proizvodi izginili s polic, druga pa je po Juvančičevih besedah ta, da se je drastično poslabšala kakovost proizvodov, ki jih trgovci nabavljajo.

Do ukrepa regulacije cen so bili včeraj zadržani tudi na kmetijskem ministrstvu, danes pa tudi predstavniki kmetov. "To uravnavanje cen na tržnem gospodarstvu verjetno ne bo prineslo želenega učinka in bi z zelo tresočo roko presojali takšne ukrepe, torej z veliko mero previdnosti," pravi predsednik kmetijske zbornice (KZGS) Jože Podgoršek. 

Na kmetijski zbornici sicer pozdravljajo predlog Nove Slovenije (NSi), da bi 15 osnovnim živilom znižali davčno stopnjo z 9,5 odstotka na 5 odstotkov. "To je zagotovo lahko eden od ukrepov države, da znižamo maloprodajno ceno hrane in to je zagotovo predlog, s katerim mi resnično nimamo težav in ga lahko podpremo," pravi Podgoršek.

A čeprav bi bila cena za potrošnike sprva nižja, je pa to potem tudi proračunski problem, ker se bo  v proračun steklo manj denarja, opozarja Krivec.

"Posledica bi najverjetneje bila ta, da se končna cena hrane za kupca ne bi bistveno spremenila, ampak bi se ta znižani DDV preselil k enemu od akterjev v verigi preskrbe s hrano," ob tem meni Juvančič. Namesto tega predlaga, da na dolgi rok krepimo verige in povezanost med kmeti, opolnomočimo pa tudi potrošnika, da ta ne bo več kupoval preveč in slabo, pač pa zmerno, lokalno in sezonsko.

meso govedina cene regulacija
Obisk ljubljanskega podzemlja in do kolen v ...

KOMENTARJI (25)

xoxotox6
02. 10. 2025 19.11
celo poletje mesarsko klanje trgovcev za odpadno meso-čevapčiče cena tudi do 3,99€ za kg predstavljate si kaj lahko dobiš za ta denar če si kot tu piše ne morejo privoščit govedine,????
ODGOVORI
0 0
realno1
02. 10. 2025 19.09
Predlog NSi je všečen, samo pozabljamo našo balkansko miselnost, ker vsako dobro stvar znamo pokvariti.. Npr. Vlada je šla nasproti gasilcem in za njih znižala davek za opremo iz 22 na 5%... in mislite, da se to njim kaj pozna nič, razliko 17% so pokasirali dobavitelji in tu ne bo nič drugače...
ODGOVORI
0 0
Spectator936
02. 10. 2025 19.06
+1
Ne vem, če sem kdaj kupil govedino v trgovini. Raje kupim od znancev, ki se ukvarjajo s tem. 9eur kg domače mlade govedine, mešani paketi 5 in 10kg. Meni ta sistem zaenkrat odgovarja
ODGOVORI
1 0
zelen
02. 10. 2025 19.06
+2
ja mesek je drag zato bi blo najbolj da začnemo golobe lovit
ODGOVORI
2 0
Misika1967
02. 10. 2025 19.04
+1
Pri sosedu 12 eu za kg. brez racuna,tako kot vse osfalo pri vseh kmetih. Davek obdrzijo.
ODGOVORI
2 1
tali?ni tom
02. 10. 2025 19.09
v trgovini je po tam,6-7 z računom! pa krava "od kmeta" vsaj pregledana! ne nabijajte s temi forami od kmeta! ne pijejo vode! kmetu šenkamo subvencije,sam pa prodaja na črno,penzijo in vse ostale ugodnosti pa bi! drugače pa,če je za avto na lizing,počitnioce na puf,telefone na puf,bajte na puf,bo pa še za zrezek!
ODGOVORI
0 0
Protoc
02. 10. 2025 19.09
No to pa hocejo ukiniti z digatilizacijo..bos kupoval tam kjer ti oni ponudijo
ODGOVORI
0 0
Sventevith
02. 10. 2025 19.15
Katerega leta je bila v trgovini 6-7€? Je pa res to krava od "kmeta" in ne od kmeta. Ti kar na puf v trgovini kupuj, mi bomo pa od kmeta. Mene to ne moti.
ODGOVORI
0 0
jablan
02. 10. 2025 19.03
+1
Pol sem noro bogat jaz samo teletino narocim
ODGOVORI
2 1
Sloale
02. 10. 2025 19.00
+1
Ce golob regulira koliko casa lahko oddajas stanovanje ki je tvoje, bubtudi ustavil izvoz v tujino.
ODGOVORI
2 1
BBcc
02. 10. 2025 18.57
+8
Dobro, da jo imam doma. Te trgovinske verige niso normalne.
ODGOVORI
9 1
prdara
02. 10. 2025 18.55
+9
kako samo mažete oči nam potrošnikom.Delam v mesnici in lansko leto ke pri nas goveje stegno stalo 9,90 € za kilo,danes je 19,90 za kilo,torej 100%
ODGOVORI
9 0
jablan
02. 10. 2025 19.04
+1
Jaz dobim domace teletino sicer mesano meso za 10e kg
ODGOVORI
1 0
Ost1234
02. 10. 2025 18.51
+2
Uffff, V Sloveniji ne priredimo niti polovice govedine, ki jo pojemo ali predelamo! Večina prihaja iz Poljske, Romunije .... Edino meso ki ga imamo (skoraj) dovolj , je piščančje.
ODGOVORI
3 1
jablan
02. 10. 2025 19.05
+1
Jaz domacega na kmetiji kupim
ODGOVORI
1 0
realno1
02. 10. 2025 19.10
Jo, samo naša je kvalitetna in se za dobro ceno proda v tujino, nam pa ostane tisto kar nihče ne mara...
ODGOVORI
0 0
Protoc
02. 10. 2025 19.10
Pred letom smo imeli svojo govedino v znanost..narod je kriv da se je tako naredilo
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
02. 10. 2025 18.49
+8
Teoretiki zarote smo že pred 3 leti, ob začetku vojne v Ukrajino napovedali, naslednja faza je pa podražitev hrane!
ODGOVORI
9 1
Martinović
02. 10. 2025 18.52
+4
To niti ni teorija zarote.
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
02. 10. 2025 18.47
+3
Sankcije proti Rusiji in sponzoriranje vojne v Ukraini je glavni izvor inflacije in vseh podražitev. Na prihodnjih volitvah volite izključno politike, ki bodo nedvoumno zagotovili, da bodo Slovenijo umaknili iz Nato vojne proti Rusiji. Sicer bo še slabše in bomo končali v totalni vojni kot Ukrainci.
ODGOVORI
6 3
zelen
02. 10. 2025 19.05
to ti noben ne bo zagotovu.vse smo na brzino prodali zdaj smo pa le še hlapci zahoda
ODGOVORI
0 0
Topo9gan
02. 10. 2025 18.45
+5
Kdor ne ve kako poteka promet z govedjo, večino govedi gre v Italijo. Ker naši trgovci preferijajo tisto iz Romunije, ne domače.
ODGOVORI
6 1
jablan
02. 10. 2025 19.06
Res je trgovci zako jaz kucim domace
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
02. 10. 2025 18.44
+8
prvo krompir, zdaj govedina, jutri pa svinjina!
ODGOVORI
9 1
assassin911
02. 10. 2025 18.51
+2
Na koncu pa še golob.
ODGOVORI
4 2
24ur.com
