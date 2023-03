Govedo najverjetneje poginilo zaradi ovojne folije bal silaže

Inšpekcija je že večkrat obiskala ekološko kmetijo na Koroškem, kjer je zaradi zanemarjanja poginilo devet glav goveda, sedaj pa so s kmetije odpeljali še preostalih 13 živali. Lastnici grozi do 1200 evrov kazni za vsako poginulo žival, če pa bo proti njej podana kazenska ovadba, pa bi lahko do treh let celo sedela za zapahi. Kot pravijo sosedi, so živali velikokrat v iskanju hrane pobegnile na bližnje pašnike ali njive, saj vode in krme v domačem hlevu ni bilo. Poginile pa so najverjetneje zaradi folije, ki so jo potrgale iz ovite bale sena, ko so se trudile priti do hrane.