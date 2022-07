Izbor glavnega govornika ob letošnjem dnevu Nelsona Mandele na sedežu Združenih narodov v New Yorku in njegov govor sta (vsaj na videz) požela več kritik kot pohval. Govornik je bil britanski princ Harry, ki ga je na sedežu svetovne organizacije spremljala ameriška žena Meghan Markle. Princ je dejal, da živimo v bolečem letu bolečega desetletja in da smo priče globalnemu napadu na demokracijo in svoboščine.