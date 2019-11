Govorili smo z mamo enoletnega Mihaela, ki je prejel enako zdravilo kot Kris

Junaka Krisa čaka velik in zelo pomemben dan. Kris je prek svoje mame in očeta sporočil, da bo končno prejel revolucionarno zdravilo, do katerega mu je pomagala celotna Slovenija. Po terapiji z zdravilom, ki mu lahko reši življenje, bo še nekaj časa počival. Govorili pa smo tudi z mamo enoletnega Mihaela, ki je zdravilo Zolgensma že prejel v Nemčiji. Tudi zanj so zdravilo zbirali s humanitarno akcijo.

V ZDA, kamor je Kris z družino odpotoval v začetku tega meseca, bo predvidoma ostal še tri mesece. Po jutrišnjem prejetju zdravila bo sledilo še obdobje počitka. Medtem ko Krisova družina odšteva ure do trenutka, ko bo malček prejel zdravilo, pa iz Nemčije prihajajo zelo spodbudne novice. Govorili smo z mamo enoletnega Mihaela, ki je zdravilo Zolgensma prejel pred slabimi štirimi tedni. Po zdravilo jim ni bilo treba čez lužo, pripeljali so jim ga v Nemčijo. Tudi oni so denar zanj zbirali v veliki humanitarni akciji, na koncu pa se je zdravstvena zavarovalnica odločila, da bo v celoti plačala zdravljenje.