Govorna napaka ni ovira: jeclja tudi novoizvoljeni predsednik ZDA

Ena od nalog, ki jo bo Biden v vlogi predsednika države nerad opravljal, bodo zagotovo pogovori in razgovori prek telefona. In razlog, zaradi težav z govorom, čeprav jih je že uspešno premagal, so telefonski pogovori zanj še danes opravilo, ki ga raje opravi na hitro. Aktualni predsednik ZDA je imel namreč govorno napako, saj je jecljal. Se spomnite tudi dobrega filma Kraljevi govor, govorno napako je namreč imel tudi angleški kralj Jurij VI. Se pa z jecljanjem sicer srečuje 70 milijonov Zemljanov in prav Biden in še mnogi drugi so dokaz, da to ni ovira, da ne bi počeli to, kar si želite.