Gozd si po požaru na Krasu še desetletja ne bo opomogel

V torek se je nekoliko shladilo, tudi deževalo je, ampak tam, kjer bi bil dež najbolj potreben, ga je bilo praktično najmanj. Na Krasu že lep čas sije sonce in piha, kar zagotovo ni najboljši možni scenarij. To so namreč idealni pogoji za nova, posamezna žarišča, ki se pojavljajo. Na terenu je še vedno (že 12. dan) 143 gasilcev, celotno pogorišče preletava tudi helikopter s termokamero. Po zadnjih podatkih je doslej zgorelo okrog 4.000 hektarjev veliko območje. V gašenje požara so bili ves čas vključeni tudi gozdarji, ki ugotavljajo, da si gozd še desetletja ne bo opomogel.

