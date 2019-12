Grabar Kitarovićeva: Arbitraža je mrtva, edina trajna rešitev so dvostranska pogajanja

"Kot sem že večkrat poudarila – arbitraža je mrtva, Slovenija pa je sama priznala svoja škandalozna dejanja, ki so privedla do propada arbitražnega postopka," je dodala.

Ob tem je ponovila stališče Hrvaške, da je edina trajna rešitev za spor o meji dialog in dvostranska pogajanja. "Prej ko Slovenija to spozna, prej bomo rešili to vprašanje,"je še zapisala.

Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko-Zgombić je izrazila zadovoljstvo nad mnenjem generalnega pravobranilca. "Sprejel je vse naše argumente," je poudarila po poročanju časnika Večernji list. Kot je pojasnila, je pravobranilec potrdil tako to, da meje med državami niso v pristojnosti sodišča EU, kot tudi, da meja med Hrvaško in Slovenijo ni določena. "Prav to Hrvaška ves čas trdi," je še dejala.

V Sloveniji kljub mnenju pravobranilca politični vrh vztraja pri uveljavitvi arbitražne razsodbe in opozarja, da je treba glede veljavnosti tožbe počakati na Sodišče EU.

Mnenje generalnega pravobranilca za sodišče ni zavezujoče. Zdaj bodo o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe začeli razsojati sodniki. Sodbo se pričakuje v nekaj mesecih, neuradno v prvem četrtletju prihodnjega leta.