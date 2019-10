'Na takšnem splavu se lahko preživi mesec dni, zato je treba iskati naprej'

Oglasil se je tudi hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman , ki prav tako kot družina pogrešanega kapitana verjame, da je Miškić še živ in da še niso izčrpali vseh možnosti, ki so na voljo. "Trgovske ladje, čolni in letala, ki prehajajo območje, imajo navodila, da so pozorni. Ni še vsega konec. Družina, prijatelji in mi upamo in verjamemo, da je kapitan živ," je dejal. "Ko gre za življenja hrvaških državljanov, smo v prvi vrsti tukaj mi, da jih zaščitimo," je še dodal.

Prosila ga je, naj pripomore k temu, da reševalne ekipe Miškića in njegovo posadko iščejo vse, dokler obstaja najmanjša verjetnost, da bi jih našli žive, so sporočili iz urada predsednice. Ta se je francoskemu kolegu tudi zahvalila za napore, ki so jih njihove oblasti in vsi pristojni doslej že vložili v ta primer.

Po tednu dni presodili, da upanja za preživele ni več

Kot je znano, je vlačilec Bourbon Rhode s 14 ljudmi na krovu zaradi močnih valov, v katerih se je znašel zaradi orkana Lorenzo, potonil 26. septembra v Atlantiku, 2.000 kilometrov od najbližjega kopna – francoskega otoka Martinik.

Reševalne ekipe so našle tri preživele in štiri trupla, za sedmimi mornarji in tremi reševalnimi čolni pa se je izgubila vsaka sled."Od torka, 1. oktobra, nismo našli niti ene osebe. Po tednu dni iskanja je možnost za preživetje teh ljudi na morju, četudi so dobro opremljeni, močno zmanjšana," so po poročanju France Pressev soboto sporočili koordinatorji iskanja iz Martinika in prekinili iskalno akcijo.

Po podatkih francoskega kriznega štaba CROSS je bila ta njihova največja na morju v zadnjih 20 letih. Vanjo so bili vključena letala in helikopter, pa posebni čolni in letala ter vse trgovske ladje, ki so bile v bližini. Preiskali so 110.000 kvadratnih kilometrov oceana, kar je dvakratno ozemlje Hrvaške.

Obupana družina verjame v čudež

Družina kapitana iz Šibenika je zaradi prekinitve iskalne akcije, ki so jo označili za "škandalozno in sramotno odločitev", šokirana, besna in obupana. Apelirali so na hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, predsednico Grabar-Kitarovićevo in celotno hrvaško vlado, naj jim pomagajo v borbi za "iskanje prave resnice o nesreči, ki je uničila življenja 14 družin".

"Prosimo vas, da v tej mučni situaciji izkoristite svoj vpliv za to, da bi se iskanje nadaljevalo, vse dokler ne najdejo treh splavov. Kot predstavnike oblasti vas prosimo, da naredite vse, kar je v vaši moči, da resnica pride na dan in da se takšna tragedija ne zgodi nikoli več v družini nobenega hrvaškega pomorščaka," je še pozvala družina kapitana, ki ne more verjeti, da je mrtev.