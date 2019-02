Hrvaška predsednica: Imam predispozicije za rakasta obolenja

O obiskih hrvaške predsednice pri zdravnikih je danes poročal Večernji list, ki je pisal, da je Grabar-Kitarovićeva prejšnji petek opravila mamografijo v zasebni kliniki. Časnik iz urada predsednice ni dobil odgovora, zakaj se je predsednica države odločila za pregled v zasebni kliniki. Večernji list sicer izpostavlja, da imajo v kliniki Radiochirugia najsodobnejšo opremo na Hrvaškem za diagnostiko in zdravljenje karcinomov z radioterapijo.

Časnik še piše, da se ne zgodi redko, da politiki zaradi izčrpanosti končajo na infuziji. Dodaja, da je predsednico morda izčrpala tudi liposukcijska dieta, s pomočjo katere je v kratkem času izgubila približno 20 kilogramov.

Člani ožje družine hrvaške predsednice, oče, mati in brat, so imeli zdravstvene težave zaradi diabetesa, še omenja časnik ter spomni, da je imela hrvaška predsednica v preteklih letih težave z vratnim delom hrbtenice, zaradi katerih je opravila vrsto zdravstvenih pregledov in fizioterapijo.