Grabar-Kitarovićeva v družbi Plenkovića izročila več kot 200 tisoč podpisov

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v državno volilno komisijo v prostorih hrvaškega parlamenta prišla v spremstvu predsednikov hrvaške vlade in sabora, Andreja Plenkovića in Gordana Jandrokovića . Hrvaška predsednica in premier sta prinesla vsak po eno škatlo s podpisi volivcev. Grabar-Kitarovićeva je novinarjem povedala, da je prinesla 231.652 podpisov državljanov. Pred petimi leti jih je predala več kot 330.000.

Novinarje je danes najbolj zanimala njena izjava v ponedeljkovem intervjuju za hrvaško radijsko novičarsko mrežo Media servis o svojem odnosu z županom Bandićem, ki mu je nedavno prepevala za rojstni dan. Izpostavila je, da v življenju najbolj ceni"lojalnost in privrženost narodu, skupnosti, v kateri živi, družini in prijateljem, tudi če bi bili obtoženi". "Če so obsojeni, potem bom gospodu Bandiću v zapor nosila pecivo, ali karkoli je pač dovoljeno. Verjamem, da se to ne bo zgodilo,"je izjavila.

Izjava o Bandiću je neprijetno presenetila in tudi razjezila številne na Hrvaškem, vključno s člani HDZ, ki podpirajo kandidaturo Grabar-Kitarovićeve. Premier Plenković je v ponedeljek v odzivu menil, da se je predsednica države šalila.

Bandića več obtožnic bremeni zlorabe položaja in korupcije

Poslanska skupina njegove stranke v saboru, Stranka dela in solidarnosti, predstavlja ključno parlamentarno podporo hrvaški vladi. Bandićeva stranka tudi podpira predsedniško kandidaturo Grabar-Kitarovićeve.

Hrvaška predsednica je danes novinarjem pojasnila, da se njena izjava o Bandiću nanaša na dejstvo, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.

Hrvaška državna volilna komisija bo podpise podpore za predsedniške kandidature, ki so jih potencialni kandidati zbirali v preteklih 12 dneh, sprejemala danes do polnoči. Državna volilna komisija bo imena uradnih kandidatov na hrvaških predsedniških volitvah objavila v četrtek.

Pred Grabar-Kitarovićevo je približno 70.000 podpisov danes predal tudi njen največji tekmec, podjetnik in pevec Miroslav Škoro. V preteklih dneh so podpise predali še štirje potencialni predsedniški kandidati, med njimi bivši hrvaški premier Zoran Milanović.

Na Hrvaškem pričakujejo, da se bo v prvem krogu predsedniških volite 22. decembra pomerilo deset kandidatov. Pred petimi leti so se za predsedniški položaj potegovali štirje uradni kandidati.

Glede na dosedanje javnomnenjske ankete, se bosta v drugi krog, ki bo 5. januarja prihodnje leto, uvrstila Grabar-Kitarovićeva in Milanović. Čeprav podpora Grabar-Kitarovićevi pada iz meseca v mesec, raziskave pred uradnim začetkom predvolilne kampanje napovedujejo hrvaški predsednici nov petletni mandat na Pantovčaku ne glede na nasprotnika v drugem krogu.