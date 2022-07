150 kilogramov gnilih svinjskih mesnih izdelkov so morali ribiči iz ribiške družine Dolomiti lastnoročno pobirati iz struge Gradaščice. Šest ribičev je šlo hitro v akcijo in so kljub neznosnemu smradu v enem dopoldnevu iz reke pobrali vse meso. To pa, kot pravijo, niti ni njihova naloga, a so vseeno naredili vse, da bi bila reka čim prej spet čista. Kdo bi lahko v reko odvrgel toliko pokvarjenega mesa?