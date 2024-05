Gradnja drugega tira bi delno uničila 200 let staro območje Botaničnega vrta

Ljubljanski Botanični vrt je najstarejša izobraževalna ustanova pri nas, ki neprekinjeno deluje že vse od leta 1810. Poleg pomena za ohranjanje redkih rastlinskih vrst vrt služi tudi kot prostor sprostitve za številne obiskovalce. Toda to bi se lahko kmalu spremenilo, načrtovana gradnja drugega železniškega tira proti Ivančni Gorici bi namreč grobo posegla na območje vrta. Zaposleni, ki so pri državnih inštitucijah in ljubljanski Univerzi naleteli na gluha ušesa, so zato objavili peticijo za ohranitev najstarejšega dela vrta. Bojijo se namreč, da se bo ponovilo leto 1974, ko je Botanični vrt izgubil velik del površine, vse obljube o novi lokaciji pa so ostale neuresničene.