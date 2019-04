Grafika: kje in kdaj je zagorelo ter kaj je gasilcem uspelo rešiti?

Francozi so imeli kar precej sreče v nesreči. Ogenj se je zanetil na podstrešju katedrale in se nato razširil po lesenem ostrešju iz hrastovih tramov še iz 13. stoletja. Kmalu je prišlo do zrušitve osrednjega stolpiča, nekaj minut za tem pa se je v notranjost cerkve zrušila še streha.

Zaradi obnove katedrale so bili z ostrešja le nekaj dni pred požarom odstranjeni bronasti kipi apostolov in evangelistov. Iz katedrale pa so bile pravočasno umaknjene tudi relikvije, med njimi tudi Kristusova trnjeva krona. To je junaško rešil kaplan pariške gasilske brigade.

Nepoškodovani naj bi ostal tudi znameniti vitraž s pročelja cerkve.