Satelitski posnetki kažejo obseg opustošenja

Po skoraj petih dneh se nočna mora na Gran Canarii, enem od Kanarskih otokov, končuje. Obsežen požar, ki je od sobote brez nadzora požiral hektar za hektarom nacionalnega parka Tamadaba – ta velja za zeleno srce otoka – izgublja moč.

Satelitska posnetka Gran Canarie pred in po požaru

Pogorelo je več kot 12.000 hektarjev površin (120 kvadratnih kilometrov), svoje domove pa je moralo zapustiti 9000 ljudi. Nekatere vasi so povsem izpraznili, da ne bi prišlo do kraj, pa so skrbele okrepljene policijske patrulje. Danes so ob novici, da požar se požar umirja, številni prebivalci končno dočakali tudi novico, da se lahko vrnejo domov.

Za gasilce pa to še ne pomeni oddiha, še vedno jih je več sto v akciji, gasijo pa tudi z letali in helikopterji. Gre za najhujši požar v Španiji najmanj od leta 2013 in že drugi v tednu dni. Pogoji za širjenje ognja so bili naravnost idealni. Znova se je namreč izkazalo, da velja pravilo 30 – požari se najhitreje širijo, ko je več kot 30 stopinj Celzija, vlažnost manj kot 30-odstotna, veter pa piha z nad 30 kilometri na uro.