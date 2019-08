Gasilci nemočni v boju z ognjenimi zublji

Od zgodnjega jutra požar gasijo tudi iz zraka, vključenih je enajst helikopterjev, štirje hidroplani in letalo za gašenje.

Na varno so preselili več kot 8000 prebivalcev in turistov, med drugim so povsem izpraznili mestece Valleseco s slabimi 4000 prebivalci. Na srečo žrtev ali poškodovanih ni, so pa mnogi ostali brez vsega. Ogenj je namreč uničil številne hiše.