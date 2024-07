Grčija v plamenih: 'Ognjena stihija je na otoku Kos tri noči spremenila v dan'

Grčija, ki jo že skoraj mesec dni pesti peklenska vročina, se spopada z obsežnimi gozdnimi požari, ki so zahtevali smrtno žrtev. V plamenih je skoraj vsa država. Gori na polotokih Atika in Peloponez ter na egejskih otokih. S priljubljenih turističnih otokov Hios in Kos, kjer počitnikujejo tudi številni Slovenci, poročajo o petih poškodovanih. Oblasti so odredile evakuacijo okoli 10 tisoč turistov in domačinov z ogroženih območij. Nastanili so jih v šole in hotele, številni so noč prebili kar na nogometnem stadionu. Turistične agencije sporočajo, da so slovenski turisti na varnem in da je zanje ustrezno poskrbljeno.