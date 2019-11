Grčija zapira tri največje in močno prenatrpane migrantske centre

V Evropski komisiji so pozdravili konkretne ukrepe za izboljšanje razmer na otokih, dokler so ti v skladu s standardi na področju človekovih pravic. Odzvali so se tudi na kritike grškega premierja, da EU vstopne države obravnava kot parkirišča za migrante. Poudarili so, da neutrudno delajo z Grčijo za izboljšanje razmer na otokih in da so Atenam že namenili dve milijardi evrov finančne pomoči za oskrbo prosilcev za azil.

Migrantska centra na otokih Kos in Leros, v katerih je trenutno okoli 10.000 migrantov in kjer razmere niso tako dramatične, bodo po besedah Stefanisa prenovili in povečali. Grška vlada premierja Kiriakosa Micotakisa želi do začetka leta 2020 s prenatrpanih otokov na celino preseliti 20.000 prosilcev za azil. A nezadovoljstvo narašča tudi med prebivalci celine, Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pa je minuli mesec opozorila, da so tudi centri na celini skoraj polni.

Micotakis je v torek Evropsko unijo obtožil, da Grčijo in druge vstopne države obravnava kot "udobna parkirišča za begunce in migrante". "Je to evropska solidarnost? Ne! Ne sprejemam je več," je poudaril v pogovoru za nemški časnik Handelsblatt.

Stefanis je sicer danes napovedal še, da bodo oblikovali nove kriterije za delovanje nevladnih organizacij, ki pomagajo migrantom, v državi."Samo tiste nevladne organizacije, ki bodo izpolnjevale kriterije, bodo lahko ostale in delovale v državi,"je dejal Stefanis, ki je tudi namestnik obrambnega ministra.