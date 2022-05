Gre pri smrti sedmih oligarhov za načrtovano likvidacijo?

V jeklarni Azovstal v Mariupolu je tudi po množičnih evakuacijah še vedno ujetih vsaj 100 civilistov, ki jih ruske sile še naprej obstreljujejo, a sam vdor v jeklarno jim po poročanju ukrajinskih oblasti za zdaj še ni uspel. V senci ruske invazije na Ukrajino pa eden za drugim umirajo ruski oligarhi. Pri večini so preiskave okoliščin smrti nakazovale na samomor, a ko v manj kot petih mesecih umre sedem oligarhov in v nekaterih primerih tudi njihove soproge in otroci, je težko verjeti, da gre zgolj za naključje in ne za načrtovano likvidacijo.