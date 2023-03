Gre res za pretiravanje in kršenje pravic?

Je zahteva vlade, da se družine tujih delavcev, ki delajo pri nas, naučijo slovenskega jezika oziroma vsaj osnov, res pretirana in kršenje pravic, kot pravijo nevladniki? Spomnimo, kako so v zdravstvenih domovih, vrtcih in osnovnih šolah iskali albansko govoreče tolmače, da pomagajo pri komunikaciji z albanskimi družinami. Ne glede na to, od kod prihajo tuji delavci, ki s seboj pripeljajo celotno družino, so pri nas upravičeni do zdravstvene in socialne pomoči, otroci obiskujejo vrtce in šole. A da vse to lahko imajo, potrebujejo dovoljenje za bivanje pri nas. Polnoletni družinski člani delavca morajo tako vsaki dve leti zaprositi za podaljšanje tega dovoljenja. Vlada pa bi potrditev le tega zdaj pogojevala z znanjem osnov slovenskega jezika. Izobraževanje je brezplačno, na koncu pa bi morali opraviti izpit. Kaj morajo torej znati, da bi ostali pri nas.