Objave iz eAsistenta na Instagramu: gre za zlorabo osebnih podatkov?

Nov Instagram profil eAsistent_vpisi deli slike zapisov s platorme eAsistent, ki je bila zasnovana za komunikacijo med učitelji in starši. "Objavljajo sami sebe, svoje raznorazne dokumente in med drugim tudi šolske dokumente, od spričeval, raznoraznih izdanih ukrepov, do zapisov učiteljev. Ena od možnih posledic je ta, da bodo učitelji postali zadržani pri vpisih v eAsistenta," pravi Gvido Jager , ravnatelj Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana (SGGOŠ).

Pri tem neznani avtorji pogosto pozabijo na anonimizacijo podatkov učiteljev, kot se je denimo zgodilo ravnatelju Jagru. Uporabnike platforme, predvsem šole, so že pozvali naj o posledicah objav seznanijo učence in dijake, ob tem pa so tudi predlagali čim bolj številčno prijavo omenjenega Instagram profila. "Več kot bo prijav, večja je verjetnost, da bo do izbrisa s strani Instagrama prišlo," še dodaja Jager. Meja med uporabo in zlorabo je namreč pri sicer hudomušnih vsebinah o šolskih lumparijah in ocenah zelo tanka in zato je treba z dijaki o tem glasno spregovoriti.

Šole po zakonu namreč drugače ne morejo vplivati na to, kaj učenci in dijaki v prostem času počnejo. Lahko pa, kot še odgovarjajo na eAsistentu, v primeru zlorabe osebnih podatkov, učitelji podajo prijavo zaradi storitve kaznivega dejanja na policijo. Primer omenjenega Instagram profila, ki naj bi bil sprva namenjen nedolžni zabavi, pa, kot izvemo, še zdaleč ni osamljen.

"Ugotovili smo, da imamo od 5 do 7 vzporednih Instagram računov, avtorji teh računov so praviloma dijaki, pod psevdonimom, tako da na odpiranje tega pravzaprav nimamo nobenega vpliva," še pripoveduje Jager, kot ga nima tudi informacijski pooblaščenec. Čeprav so omenjene spletne vsebine kratkomalo le klik stran, obravnava primera, kot pisno razloži, namreč ne sodi v okvir njegovih pristojnosti.