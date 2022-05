Očitno tudi volitve, kjer odločajo državljani in državljanke, niso dovolj, da bi politiki razumeli, kakšne so želje ljudi. Največja opozicijska stranka, Janševa SDS, je namreč vložila zahtevo za posvetovalni referendum o številu ministrstev nove vlade, s čimer želijo sestavo vlade zavleči za mesec dni. Vodja poslancev SDS Krivec je v izjavi pred začetkom izredne seje dejal, da se bodo o vložitvi referenduma odločili po opravljeni razpravi. A so pohiteli in predlog vložili še pred njenim koncem. Pred kamere so nato stopili še predsedniki koalicijskih strank in bili jasni: gre za nagajanje in ustavljanje prihodnosti. A kljub zahtevi po referendumu, ki sestavo vlade podaljšuje za mesec dni, se to ne bo zgodilo, zagotavlja bodoči mandatar Robert Golob.

