Usmeritve in navodila, ki jih je dal minister Aleš Hojs generalnemu direktorju Policije za nadzor in revizijo dotičnih preiskav in postopkov Nacionalnega preiskovalnega urada, kritizira tudi stroka. Gre za nedopusten poseg in vplivanje na generalnega direktorja policije, pravi nekdanji kriminalist in profesor Miroslav Žaberl. Ministrstvo za notranje zadeve pa pravi, da je Hojs ravnal v skladu s pooblastili, premier Janša pa, da je zakonska dolžnost ministra, da odredi revizijo postopkov v očitnih primerih pometanja velikega kriminala pod preprogo.