Gre zgolj za pregovorno medsosedsko nevoščljivost?

V redakcijo oddaje smo dobili sporočilo prebivalca Kranja, da naj bi bili sosedje podjetja Biomasa Ovsenik primorani vsak dan živeti med dimom in številnimi izpusti. Alojz Ovsenik, lastnik podjetja in lesarske delavnice, je pojasnil, da je v zunanjem skladišču biomase res prišlo do samovžiga materiala, da je tam trenutno res več materiala, kot bi ga smelo biti, a da poskušajo stvar rešiti.