Aktiviste Greenpeacea zaradi mirnega protesta čakajo meseci v priporu

Kot so sporočili iz slovenskega Greenpeacea, so aktivisti v sredo mirno protestirali proti nadaljnjem kurjenju premoga, tako da so na rudarski stolp slovaškega rudarskega podjetja HornaUpper Nitra Mines izobesili plakat. Policija jih je nato aretirala, sedaj pa jim zaradi kaznivih dejanj grozi do pet let zapora.

V obtožnici piše, da so ogrožali "operacije stavbe v javnem interesu", sodišče pa je danes zavrnilo možnost, da bi na sojenje ob plačilu varščine lahko počakali na prostosti, so danes sporočili iz Greenpeacea.