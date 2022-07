Gregor Bezenšek napovedal predsedniško kandidaturo

Slabe tri mesece pred predsedniškimi volitvami vse kaže na to, da bomo na teh volitvah lahko izbirali med rekordnim število kandidatov. Napovedi kandidatur se vrstijo ena za drugo, v četrtek naj bi svojo uradno potrdil župan Kočevja, Vladimir Prebilič. V sredo pa je, po dobrem tednu dni, odkar je to naznanil na svojem Facebook profilu, sodelovanje v tekmi za predsedniški stolček napovedal dolgoletni glasbenik in soustanovitelj društva Viljem Julijan Gregor Bezenšek. Poudaril je, da se bo boril za pravice najranljivejših skupin, kot, po njegovih besedah, to že počne za otroke z redkimi boleznimi in njihove družine.