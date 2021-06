Gregor Čeglaj na pripravah obiskal žensko nogometno reprezentanco

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se trenutno mudi na pripravah v Čatežu. Dekleta intenzivno trenirajo za jesenske kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bosta leta 2023 gostili Avstralija in Nova Zelandija. Zaigrale bodo v kvalifikacijski skupini I, v kateri so tudi reprezentance Francije, Walesa, Grčije, Kazahstana in Estonije. Zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom kvalifikacij bodo odigrale v Krškem, ko se bodo pomerile z reprezentanco Hrvaške. Za sprostitev in motivacijo jih je obiskal zgovorni in simpatični Gregor Čeglaj. Sanjski moški se je z njimi želel pomeriti v nekaterih nogometnih spretnostih.

icon-expand